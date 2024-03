Marieke Elsinga heeft zich de woede van flink wat mensen op de hals gehaald, nadat ze tot twee keer toe grappen maakte over het overlijden van rapper Def Rhymz. Op Qmusic vroeg ze zich meerdere keren af of het nummer Schudden, waarin de tekst ‘zak, zak, zak, zak maar door’ te horen is, gedraaid wordt bij het zakken van de kist van Def Rhymz op zijn begrafenis. De rapper overleed zondag aan hartfalen.

Iemand die zegt een familielid van Def Rhymz te zijn, schrijft op Instagram: “Ik wil even reageren op de uitspraken van deze walgelijke vrouw. Ik vind het volkomen respectloos en belachelijk dat je denkt dit soort opmerkingen te kunnen maken. Sta erbij stil hoe jij het zou ervaren als het jouw familielid was. Mijn oom heeft zijn hart en ziel in zijn carrière gestoken, zelfs op momenten dat hij er niet voor beloond is zoals andere artiesten. Je hoeft geen fan van hem te zijn geweest, maar een beetje respect is wel op zijn plaats.”

Iemand anders schrijft bij de foto van zwangere Marieke: “Dat jij je niet kapot schaamt. Er groeit leven in je buik, maar je spot respectloos met de dood.” En een ander zegt: “Beetje respect vandaag was gepast geweest. Ongepaste uitspraken over de muziek van Def Rhymz op de dag van z’n overlijden is not done.”

Foto: Ben Verveld