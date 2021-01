Jens Timmermans maakt na drie jaar zijn comeback op de radio. De voormalig Radio 538-dj gaat als invaller aan de slag bij Radio Veronica, zo meldt het station. Jens is aankomende zondag tussen 15:00 en 18:00 uur voor het eerst te horen.

Al sinds 1997 werkt Jens voor Radio 538. Eerst achter de schermen, later ook als radiomaker. Zo was hij jarenlang te horen als presentator van het ochtendprogramma ‘Greatest Hits’. In 2012 ging hij zich bezighouden met het opleiden van radiotalent. Eind 2017 was hij voor het laatst te horen op de radio.

Jens had de afgelopen jaren een managementfunctie bij Radio 538.

Foto: Radio Veronica