3FM-dj Sophie Hijlkema heeft de Marconi Award voor Aanstormend Talent gewonnen. Dat is vanavond bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Radiogala, dat dit jaar zonder publiek plaatsvindt. Voor de prijs waren naar Sophie ook Wouter Bouwman en Natasja Gibbs van NPO Radio 1 genomineerd.

Sophie Hijlkema begon haar radiocarrière in september 2017 bij de NPO Campus. Via de nacht van 3FM kreeg ze een plek in het weekend en schoof ze vrijwel meteen door naar de dagprogrammering. Daar vervangt ze sinds afgelopen voorjaar Herman Hofman, die ziek thuis zit. Eind 2020 was ze één van de dj’s die deelnam aan 3FM Serious Request: The Lifeline.

Beste Zender

De Marconi Award voor Beste Zender ging voor het tweede jaar op rij naar Qmusic. Het radiostation versloeg KINK en FunX, die ook genomineerd waren. In totaal heeft Qmusic de prijs nu vier keer gewonnen.

De winnaar van de Marconi Awards wordt bepaald door een vakjury. Zij reiken ook ieder jaar een Oeuvre Award uit, waarvoor geen genomineerden worden bepaald. Die prijs werd kreeg Daniël Dekker enkele weken geleden al uitgereikt.