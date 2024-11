Radio 538 krijgt er 1,1 procentpunt marktaandeel bij en is daarmee de hardste stijger van alle zenders. Marktleider NPO Radio 2 levert juist flink in: -1,1 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 44. Radio 538 zendt sinds vorige week maandag de 538 Top 1000 uit en profiteert daarvan.

Radio 10 zit weer in de lift terug omhoog: het station, dat de afgelopen maanden een nieuwe ochtend- én middagshow kreeg, krijgt er 0,3 procentpunt marktaandeel bij. In vergelijking met een jaar geleden is het marktaandeel van Radio 10 nog wel 2,6 procentpunt lager. Toch lijkt de daling van de luistercijfers sinds vorige week gestopt.

Radio Veronica levert weer in: -0,4 procentpunt. Gerard Ekdom wijst er op X op dat het om luistercijfers over de herfstvakantie gaat, toen hij niet te horen was. Ook presenteerden Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof de middagshow afgelopen week niet.