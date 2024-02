NPO Klassiek heeft sinds vannacht een nieuw dagelijks nachtprogramma. Jan van Poppel presenteert op werkdagen van 00:00 tot 01:00 uur ‘Keihard Klassiek’. In dat programma is aandacht voor nieuwe klassieke muziek.

Met dit nieuwe programma breidt NPO Klassiek de nachtprogrammering verder uit. Tot 2016 was de nacht van Radio 4 non-stop, toen startte het radiostation met ‘Voor De Dag’ tussen 5:00 en 7:00 uur. In dat programma kan jong talent vlieguren maken. Op dit moment presenteren Camiel Jansen en Amy Muller ‘dat programma ‘Voor De Dag’.

Jan van Poppel begon zijn carrière bij de publieke klassieke zender ook met dit programma. In 2021 ging hij de ‘De Muziekfabriek’ op zondag presenteren en nu krijgt hij dus een dagelijks programma. Daarnaast blijft Jan één keer per week ‘De Nacht van BNNVARA’ presenteren op NPO Radio 1 en is hij invaller bij ‘Vroege Vogels’.

Over zijn nieuwe programma zegt hij: “We laten zien dat klassieke muziek niet alleen maar stoffig en ouderwets is, maar er nog ontzettend veel goede componisten werken aan hele mooie muziek. Ik ken veel mensen die klassieke muziek opzetten als ze even rust aan hun hoofd willen. Dat is precies waar dit programma voor bedoeld is. Even weg van de soms verwarrende wereld waarin we leven.”

Foto: Annemieke van der Togt / BNN VARA