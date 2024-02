Gio Lippens heeft na 35 jaar afscheid genomen van de NOS. Op NPO Radio 1 vertelde de wielren-commentator dat hij de beslissing om te stoppen samen met z’n vrouw nam. “Het is ook wel leuk om nu te stoppen. Volgens mij heb ik die keuze in een uurtje tijd gemaakt, nog niet eens. Vier kleinkinderen, verhuisd naar het noorden van het land, een leuk huis met een mooie tuin. Schrijven, fietsen. Er komt nog zo veel op mijn pad.”

Gio, die in 2016 de RadioFreak Award voor Beste Verslaggever won, was in totaal 35 jaar in dienst bij de NOS. 31 jaar daarvan was hij actief als wielercommentator, waarbij hij veelvuldig te horen was op NPO Radio 1

Zijn carrière begon ooit toen hij na een mislukte studie naar Spanje ging om te werken. “Ik besloot daar om te solliciteren bij een krant, als leerling-journalist. Dat kon toen nog.” Na een periode als sportschrijver besloot hij zijn leven om te gooien. “Ik ben ooit bij het Algemeen Dagblad weggegaan omdat ik radio heel erg leuk vond en de hoofdredactie van het AD dat niet zag zitten. Kortom: ik heb altijd zelf het moment uitgekozen.”



Volgens de verslaggever is het tijd voor een nieuwe generatie commentatoren. “Zeker bij de NOS, toch wel de top van verslaggeving, is er een glazen plafond. Het is voor jongeren heel moeilijk om er doorheen te komen, want mensen zoals ik blijven zitten tot aan hun 65e en soms zelfs veel langer. Dat wil ik voor zijn.”

Tour de France

Gio deed 25 keer verslag van de Tour de France. “Dat is echt het mooiste wat je kunt doen. Je leeft uit de koffer, reist iedere dag, het is avontuur en je leert heel Frankrijk kennen. Ik heb ook de Olympische Spelen meegemaakt. Het verschil met de Tour is dat je bij de Olympische Spelen in een appartement zit met woon-werkverkeer naar het stadion. Dat is twee weken lang hetzelfde. Bij de Tour is iedere kilometer weer anders, het decor verandert voortdurend. En dat past ook wel bij mijn leven: ik ben heel veel verhuisd.”

Gio Lippens gaf dit weekend voor het laatst commentaar, bij het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor.

Foto: NOS