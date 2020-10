Jan Joost van Gangelen gaat vanaf november de ochtendshow op Radio Veronica maken op vrijdagen. De overige dagen zal Wilfred Genee te horen zijn, maar die maakt op vrijdag ook een programma op BNR Nieuwsradio en op Veronica TV. Nu is dezelfde constructie er ook in de middag.

“Ik ben voor het laatst voor achten opgestaan in de tweede klas op de middelbare school. Het is gelukkig maar één dag in de week”, zei Van Gangelen op Radio 538. De presentator werkt de avond vaak tot laat. “Dan slaap ik om 2 uur en moet ik om 5 uur op. Dan tot 9 uur knallen en daarna weer naar bed.”

Twee uur

De ochtendshow gaat van 07:00 tot 09:00 uur duren en is dus maar twee uur. “Het was nog wel een onderwerp van gesprek om eerder te beginnen en later te eindigen. Maar Wilfred heeft Voetbal Inside op tv, de Champions League en BNR, dus dat is ‘m niet geworden.”

Jan Joost Van Gangelen presenteert momenteel meerdere programma’s op Fox Sports.

Foto: Radio Veronica – Remko Modderkolk