Patricia van Liemt en Fabienne de Vries keren terug op de radio bij de online zender GoodLIFE Radio. De zender is gisteren gelanceerd en is een initiatief van YPCA, De Radiofabriek. OOk Martine Hauwert, Vivian Reijs en Michiel de Zeeuw krijgen een programma op de zender.

GoodLIFE Radio wil luisteraars dagelijks inspiratie bieden om het leven beter en completer te maken. Het station brengt muziek, updates, reportages en verschillende themaprogramma’s.

Thema’s die op de nieuwe lifestylezender een centrale rol krijgen zijn o.a. gezondheid, koken, wonen, persoonlijke ontwikkeling, hobby, muziek, entertainment, showbizz en reizen. Maar ook liefde, relaties en seks. Het station wil hiermee inspelen op de huidige coronapandemie, waarin mensen meer tijd thuis doorbrengen en worden beperkt in hun uitgaans- en reismogelijkheden.

Lars Schotanus van YPCA, De Radiofabriek: “Ondanks alle negatieve berichtgeving en beperkingen in de huidige coronatijd, willen wij met GoodLIFE Radio juist ook een positieve toon zetten. Mensen werken meer thuis, besteden meer tijd met hun gezin, nemen de tijd om uitgebreider te koken, kiezen een lekkerder wijntje en…luisteren meer radio en meer podcasts! Daar spelen we volledig op in met dit nieuwe station en brengen de entertainment gewoon bij iedereen thuis”.

‘Toute Fabienne’

Fabienne de Vries op GoodLIFE Radio terug met een radiovariant van het razend populaire TMF TV programma ‘Toute Fabienne’. Fabienne de Vries: “Ik vind het super leuk om na zo’n lange tijd weer terug te zijn met ‘Toute Fabienne’. Ook wel een beetje spannend trouwens. Toute Fabienne op TMF was echt mijn kindje, waar ik volledig mijn ei in kwijt kon. Muziek en entertainment, dat is waar mijn passie ligt. Uiteraard zullen we in de radioversie van Toute Fabienne ook weer de link leggen naar de muziek uit de jaren ‘90.”

Voor Fabienne is radio geen onbekende. Aan het eind van de 90’s en begin van de 00’s viel ze in op Radio Veronica, Radio 538 en RTL FM.

Patricia van Liemt

Patricia van Liemt spreekt in haar programma ‘Let’s Talk About Sex(e)’ over seks en gender. Onder deze titel maakt Patricia ook een podcastserie. Patricia was tot een jaar geleden sidekick bij de ochtendshow van 100% NL. Eerder was ze ook sidekick van Jeroen van Inkel op Qmusic.