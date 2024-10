Jacob Stelwagen is na deze week niet langer de presentator van het ochtendprogramma op Omrop Fryslân. Hij was de afgelopen 17 jaar te horen tijdens de ochtenduren op de regionale zender, maar zijn programma wordt overgenomen door de 28-jarige Earryt Sijens. Hij presenteert het ochtendprogramma vanaf 3 november elke werkdag tussen 6:00 en 9:00 uur, een half uur korter dan de huidige ochtendshow.

Jacob verdwijnt niet helemaal van de Friese radio, schrijft de omroep. Hij zal de komende tijd “af en toe” tussen 12:00 en 13:00 uur in ‘No yn Fryslân’ te horen zijn. “Het was niet mijn idee…”, schrijft Jacob op Facebook over het stoppen van de ochtendshow.

Zijn opvolger, Earryt, werkt sinds 2020 voor de regionale omroep van Friesland. Hij was eerder verslaggever, maar werkt er nu als radiopresentator.

Foto: Omrop Fryslan