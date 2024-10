Joost van der Stel is begonnen als vaste nieuwslezer van het ochtendprogramma van 100%NL. Tot nu toe waren daar nog bulletins van het ANP te horen. Joost van der Stel schuift aan bij ochtend-dj’s Giorgio Hokstam & Ingrid Jansen. “Daarna spring ik een studio verder en praat ik je bij in de programma’s van Marisa en Sander op Radio Veronica!”, zegt hij op sociale media.

“Voor mij een terugkeer naar het station waar ik 18 jaar geleden met landelijke radio begon en het station waar ik twee maanden geleden even wegging.” In de middag is Chantal Quak de vaste nieuwslezer op 100%NL.

Joost was eerder nieuwslezer bij de zenders van Talpa Radio en ging begin dit jaar mee naar Radio Veronica.

Foto: Mediahuis Radio / Sander Koning