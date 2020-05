Iris de Graaf is vanaf komende zomer de nieuwe NOS-correspondent voor Rusland en de omringende regio. Ze volgt David Jan Godfroid op, die verhuist naar Belgrado om vanuit daar verslag te doen over de Balkanlanden.

Voor Iris, die sinds 2016 bij de NOS werkt, is Rusland en de Russische taal geen onbekend terrein. De kersverse correspondente heeft roots en familie in Rusland, spreekt Russisch en heeft een studie-achtergrond in de journalistiek, slavistiek en Ruslandkunde. Ook was ze een tijd verbonden aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

Tegenstrijdigheden

“Rusland en de omringende landen van de voormalige Sovjet-Unie zitten vol contrasten, tegenstrijdigheden en bijzondere verhalen: van de kleine, persoonlijke verhalen tot aan de grote maatschappelijke en geopolitieke thema’s”, laat Iris weten in een persverklaring. “Ik vind het een eer om op radio, televisie en online de oren en ogen te zijn van het Nederlandse publiek.”

Hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff: “Iris is een jong en bewezen talent. Met haar krijgt de NOS een nieuwe correspondent in Rusland met een creatieve, multimediale achtergrond. Dat ze nu kiest voor standplaats Moskou is een even welkom als logisch vervolg van haar carrière bij de NOS.”

Foto: NOS | Stefan Heijdendael