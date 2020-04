181 lokale omroepen in Nederland kunnen rekenen op extra financiële steun van de overheid. Ze krijgen het geld, doordat ze vanwege de coronacrisis veelal in zwaar weer verkeren. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal huishoudens dat een lokale omroep bedient. Per huishouden wordt 33 eurocent uitgekeerd.

Het Steunfonds, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), werd op 11 april opengesteld. Lokale omroepen konden tot 19 april een aanvraag indienen voor steun bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvJ). Dit werd vervolgens massaal gedaan.

Tot tienduizenden euro’s

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 4.000 euro, maar kan voor sommige omroepen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Na de looptijd van drie maanden wordt het krediet omgezet in een uitkering, wanneer aan de voorwaarden van de steunmaatregel is voldaan. Belangenorganisatie NLPO stelde eerder al dat zonder financiële steun één op de vijf lokale omroepen zal omvallen.

“We zijn blij dat we op korte termijn een praktische invulling hebben kunnen geven aan deze steunmaatregel voor lokale media”, laat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek weten. “We hebben de hoop dat deze mediaorganisaties, mede dankzij het krediet, hun onmisbare lokale nieuws- en informatievoorziening kunnen voortzetten.”

Bekijk in de kaart hieronder hoeveel omroepen per provincie geld uit het steunfonds krijgen: