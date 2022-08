Herman Hofman heeft vanmiddag zijn laatste uitzending gemaakt op NPO 3FM. Na bijna tien jaar moet de radiomaker het station verlaten. Hij roemde de luisteraar van 3FM in zijn afscheidswoorden. “De 3FM-luisteraar is de allerbeste. De band tussen de 3FM-luisteraar en de dj is er eentje die je nergens anders hebt. Er is geen betere luisteraar dan de 3FM-luisteraar”, zei Herman.

Geëmotioneerd maakte Herman eind mei bekend dat hij weg moet bij 3FM. “Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ga eerst op reis en tot rust komen. Ik heb gigantisch veel ideeën in mijn hoofd en daar heb ik nu de tijd voor”, vertelde Herman over zijn vertrek.

In zijn laatste weken bij 3FM zette Herman zich in voor een hulphond voor Fabienne. Het streefbedrag van 19.000 euro is inmiddels binnengehaald.

Hermans afscheidswoorden:

Vrienden gemaakt

De afgelopen jaren waren ook niet altijd even gemakkelijk, zei Herman. “Ik heb liefde gevonden en weer verloren, doordat ik verliefd werd op de zangeres die hier rondliep en dan ging het ook weer uit. Ik heb mezelf verloren met een burn-out en ook weer teruggekomen. En ik heb zo extreem veel geleerd over radio en over muziek.”

Herman zei vertrouwen te hebben in de nieuwe programmering van 3FM, die volgende maand start. “Ik wens 3FM het aller- allerbeste. Ik wens Barend in de middag alle goeds en ik geloof heel erg in de nieuwe ochtendshow van Rob en Wijnand. Ik ken zoveel mensen door 3FM, ik kan niet uitleggen hoe bijzonder het is.”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede