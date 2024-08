Herman Hofman is de komende drie weken terug op Radio Veronica. Hij neemt de avondshow over van Frank van der Lende, die tijdelijk voor Sander Hoogendoorn invalt tijdens de lunch. Deze week is hij begonnen.

Tot een paar maanden geleden was de dj te horen op Radio Veronica. In april moest hij tegen zijn zin in vertrekken bij de zender omdat er geen plek was in de nieuwe programmering. “Daar baal ik van, want het is zo’n leuke zender”, zei Herman daar toen over.

Eerder maakte Herman tien jaar lang radio op NPO 3FM, maar ook bij die zender werd hij op een zijspoor gezet.

Foto: Radio Veronica