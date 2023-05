Op veel radiozenders zijn vandaag aangepaste programma’s te horen. Zo zendt Omroep Brabant de hele dag de Brabantse Top 100 uit, samengesteld door luisteraars. De top 3 is gelijk aan die van vorig jaar. Guus Meeuwis staat opnieuw op 1 met ‘Brabant’. Op de tweede plek staat Jan Biggel met Ons Moeder Zeej Nog en de derde plaats is voor Gerard van Maasakkers & Vrienden met Hee Gaode Mee. Het is de vierde keer dat de lijst uitgezonden wordt, tot 18:00 uur.

Op Radio 10 is tot 19:00 uur de ‘Stars in Heaven Top 110’ te horen. De lijst bestaat uit muziek van overleden artiesten. George Michael staat op nummer 1 met ‘Careless Whisper’. Verder staan artiesten als Michael Jackson, Queen en Whitney Houston in de lijst. Elk artiest komt maar één keer voor.

KINK staat de hele dag stil bij de overleden zanger van Soundgarden, Audioslave en Temple of the Dog; Chris Cornell. Hij overleed op 18 mei 2017. KINK draait elk uur een nummer van een van de bands of van Cornell’s solowerk. Daarnaast presenteert Tim Op het Broek tussen 18:00 en 19:00 uur een speciale uitzending ter ere van Chris Cornell. Deze uitzending bevat een uur lang interviews, anekdotes en de ultieme Chris Cornell top 3, die door de luisteraars wordt gekozen.

Psalmendag

Op Groot Nieuws Radio is het ‘Blijde Klanken Psalmendag’. Alle 150 psalmen zullen te horen zijn in een uitzending die twaalf uur duurt. De presentatie is in handen van Tim Hendriks en Hans van Vuuren. Er zullen tientallen verschillende koren en solisten te horen zijn. Ook zal door de dag heen een aantal koren uit het Verenigd Koninkrijk te horen zijn.

“De psalmen geven woorden aan elke levenssituatie en voor elke emotie. Dat kan vreugde vergroten, maar ook troost geven of ruimte geven voor het verwoorden van vragen en twijfels. En in dat alles wordt steeds opnieuw de grootheid van God en zijn relatie met de mensen bezongen. Ik ben blij dat we daar op deze manier ook aandacht aan kunnen besteden!”, aldus Hans van Vuuren.

