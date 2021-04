Hij is 73 jaar en viert zijn 50-jarig jubileum op de radio. Maar dat is voor ‘de stem van NPO Radio 1’, Hans Hogendoorn, geen reden om ermee op te houden. “Zolang het blijft werken boven het boordenknoopje blijf ik het doen. En zolang de luisteraars en programmamakers het leuk vinden”, zei Hans bij ‘Met Het Oog Op Morgen’, waar zijn jubileum werd gevierd.

Op 10 april 1971 begon Hans op Radio Noordzee. “Toen zat ik wel wat hoger in m’n stem en ik hield m’n mond nog wat geslotener.” Daarna was hij onder andere te horen op Hilversum 3 en sinds jaar en dag is hij de stem van NPO Radio 1. Vooral bij het programma ‘Met Het Oog Op Morgen’ heeft hij een bijzondere rol. ‘Buiten is het x graden, binnen zit…’

Aan stoppen denkt Hogendoorn dus niet, ondanks dat zijn stem gisteren even werd overgenomen door de presentatoren van ‘Het Oog’. “Ik vond het prachtig, heel mooi gedaan allemaal”, reageerde Hans.

Foto: Screenshot Omroep West