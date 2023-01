Hans Hogendoorn won vorig jaar de Ere-Zilveren Reismicrofoon. De voormalig voice-over van NPO Radio 1 zegt in De Volkskrant dat ‘juist zijn stem zijn handelsmerk is geworden’. “Ik bén een stem, volgens het juryrapport. Tja. Ik heb die stem nu eenmaal. En ik gebruik hem op de radio, zodat veel mensen hem horen. In gezelschappen ben ik helemaal niet nadrukkelijk aanwezig, ik voer zelden het hoogste woord. Ik luister liever.”

Hans merkt dat zijn stem wel aan het veranderen is. “De laatste jaren merk ik dat mijn stembanden een beetje rekken, het gaat steeds lager. Dat is wel handig voor het koor waarin ik zing, hier in Diever. Ik heb wat meer last als ik de hoogte inga. De tenorstand was al onbereikbaar, maar nu helemaal. Ik zit in de basregionen.”

Hoogtepunt

Een jaar geleden stopte Hans als ‘stem’ van Radio 1. Hij werd opgevolgd door Sander Guis. Alleen in ‘Met Het Oog op Morgen’ is Hans nog te horen.

Hoogtepunt uit decennialang ‘stem zijn’ noemt hij het programma ‘Radio Tour de France’. “Qua vormgeving heb ik daar zo veel in gelegd. Ik heb teksten bedacht en jingles gemaakt, vaak samen met Bart van Gogh. ‘Van Hoogezand tot Heerlen, van Goes tot Gorredijk, nieuws en sport met veel muziek, zo’n zomer blijft je bij, Radio Tour de France.’ Het was heerlijk om te doen”, vertelt Hans in de krant.

