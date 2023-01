Rosa Wierda presenteert vanaf het nieuwe jaar ‘De Wereld van BNNVARA’ op NPO Radio 1. Ze volgt Mai Verbij op, die een programma in het weekend op NPO 3FM gaat maken. In ‘De Wereld van BNNVARA’, dat iedere zondag te horen is van 1:00 tot 3:00 uur, spreekt Rosa wekelijks met Nederlanders die in het buitenland wonen.

“Er gaat voor mij niks boven nachtradio”, zegt Rosa. “Dat is hét moment om met bijzondere mensen de diepte in te gaan en de prachtigste verhalen te vertellen. Dat is de magie van radio. Daarom vind ik ‘De Wereld van BNNVARA’ zo fantastisch, in het holst van de nacht maak je een wereldreis en word ik verrast door een nieuw verhaal.”

Rosa Wierda begon in 2018 bij de BNNVARA Academy. Momenteel is ze redacteur bij de nachtradio van BNNVARA op Radio 1. Eerder was ze onder meer sidekick en redacteur van radioprogramma’s in de vroege ochtend op NPO Radio 2.

Foto: Tom Cornelissen | BNNVARA