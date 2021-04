Hannelore Zwitserlood vertrekt bij de 538 Ochtendshow van Frank Dane. Na 2,5 jaar zegt ze dat het ‘tijd is om verder te gaan’. “Een ochtendshow verdient honderd procent focus.”

De afgelopen weken gingen er al geruchten dat Hannelore zou stoppen in de ochtend op Radio 538. Vanochtend maakte ze haar vertrek zelf bekend op de radio. “Ik ga meer tijd en energie steken in mijn podcast en in mijn sportvlogs. Ook ga ik columns schrijven, commercials en voice-overs inspreken, en lekker bijslapen.”

Dalende luistercijfers

Radio 538 kampt al langere tijd met tegenvallende luistercijfers. In de commerciële doelgroep 20-49 jaar verloor de zender in een jaar tijd 1,3 procentpunt aan marktaandeel. Qmusic kreeg er in diezelfde periode juist 3,4 procentpunt bij.

Voordat Hannelore als sidekick van Frank Dane te horen was, las ze jarenlang het nieuws in de middaguren op Radio 538. Zo was de langere tijd nieuwslezer bij Coen en Sander. Aankomende woensdag is Hannelore al voor het laatst te horen in de ochtend.

Foto: Radio 538