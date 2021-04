Iwan Reuvekamp, voormalig programmadirecteur van Qmusic, noemt de breuk van het ochtendduo Mattie Valk en Wietze de Jager een zwarte bladzijde waar hij liever niet te lang bij stilstaat. “We werden op een achterstand gezet, anders waren we misschien al eerder marktleider geworden”, zegt Iwan in het jaarverslag van DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic.

Mattie en Wietze gingen in het voorjaar van 2017 uit elkaar. De twee hadden verregaande gesprekken bij Sky Radio, waar ze de ochtendshow konden maken. Mattie koos er uiteindelijk voor om bij Qmusic te blijven. Een breed uitgemeten rel in de media was het gevolg. ‘Concurrerende zenders stoken in het radiohuwelijk’, zo beschrijft DPG Media het.

Dave Minneboo

Overigens was het Dave Minneboo, de huidige programmadirecteur van Qmusic, die Mattie en Wietze naar Sky Radio wilde halen. Dave nam medio 2018 het stokje over van Iwan Reuvekamp.

Qmusic had destijds last van de Mattie & Wietze-rel en zag de luistercijfers dalen. Onder leiding van Dave, die onder meer Marieke Elsinga en Domien Verschuuren naar het station haalde, trokken de cijfers weer aan. “Het is van belang om vast te houden aan de kernwaarden, niet te gaan zwabberen.”

In de doelgroep 20-49 jaar is Qmusic al bijna een jaar marktleider. “Mattie en Marieke moesten in het systeem van de luisteraar komen. Nu kunnen ze zo vrienden van je zijn”, zegt Dave.