Radio 10 blijft marktleider dankzij de ‘Top 4000’ die het station nog tot kerstavond uitzendt. De zender krijgt er 1,4 procentpunt marktaandeel bij en komt uit op 14,8 procent. Sky Radio, waar momenteel non-stop kerstmuziek te horen is, krijgt er ook flink marktaandeel bij: +1,9 procentpunt. Dat blijkt uit de NMO-luistercijfers over week 50.

Het marktaandeel van NPO Radio 2 is in een jaar tijd flink gedaald, met 5 procentpunt. De publieke zender komt nu uit op een marktaandeel van 11,6 procent, waar dat vorig jaar in dezelfde week nog 16,6 procent was. In één week tijd verloor Radio 2 0,9 procentpunt.

Ook Q doet het minder goed dan een jaar geleden. Het station noteert een marktaandeel van 10,0 procent, dat is 0,9 procentpunt lager dan in dezelfde periode vorig jaar.