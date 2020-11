Op NPO Radio 5 zijn weer NOS-bulletins te horen met een eigen nieuwslezer. De bulletins verdwenen anderhalf jaar geleden vanwege bezuinigingen, maar sinds een paar weken schuift er weer fysiek een nieuwslezer aan in de studio van Radio 5. En dat bevalt goed, stelt de NOS. “De nieuwslezers zijn blij dat ze weer aparte bulletins voor NPO Radio 5 kunnen maken en voorlezen”, aldus een woordvoerder.

Radio 5 wilde volgens de NOS de bulletins graag terug, ook met het oog op de nieuwe programmering waarin Bert Haandrikman de ochtenduren presenteert. “Fijn om weer persoonlijk aan te schuiven in de studio en het nieuws te brengen. Het is persoonlijker en er is meer ruimte voor uitleg”, zegt Radio 5-nieuwslezer Marjet Krol.

Op werkdagen

De NOS maakt nu op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur tot 13:30 uur op maat gemaakte bulletins, waarin ook audiofragmenten c.q. quotes te horen zijn. De vaste lezers van de bulletins zijn Marjet Krol en Carolijn Bary.

Ook de NOS is blij met de terugkeer van de eigen bulletins op Radio 5. “De zender groeit hard en heeft bijvoorbeeld een groter marktaandeel dan 3FM, terwijl die niet te beluisteren is via de ether.”

In januari 2016 werd het eerste aparte nieuwsbulletin voor NPO Radio 5 uitgezonden. Door bezuinigingen kwam daar na ruim drie jaar een einde aan. Tot begin vorige maand werden nieuwsbulletins doorgezet die ook op andere zenders te horen waren.

Foto: NPO Radio 5 – 2019