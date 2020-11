NPO Radio 2 heeft van alle landelijke radiostations de beste vormgeving. De publieke zender pakt dit jaar de RadioFreak Award voor Beste Marketing. Radio 2 versloeg in de strijd om de prijs Radio 538 en SLAM!, die ook genomineerd waren.

Radio 2 nam eind 2018 de nieuwe pay-off ‘Er is maar één… NPO Radio 2’ in gebruik. Daarmee werd afscheid genomen van de slogan ‘NPO Radio 2 is AAN’. Ook het afgelopen jaar heeft het radiostation regelmatig de eigen vormgeving geüpdatet:

‘Supertrots’

“Namens heel NPO Radio 2: we zijn supertrots op deze award”, reageert zendermanager Peter de Vries. “Een mooie onderscheiding voor de vormgevers bij NPO en omroepen, die samen met ons complete team ervoor zorgen dat NPO Radio 2 blijft verrassen en toch een heel herkenbaar en gewaardeerd geluid heeft. Stemmers en luisteraars, bedankt.”

De drie genomineerden voor de categorie Beste Vormgeving werden geselecteerd door de zenderbazen van andere radiostations. “NPO Radio 2 klinkt strak en enorm consistent. De hoeveelheid vormgeving is enorm, maar daardoor is de herkenning gigantisch”, zegt een van de zenderbazen.

Stemmen

Er werden dit jaar ruim 16.000 stemmen uitgebracht voor de RadioFreak Awards. De genomineerden voor de RadioFreak Awards 2020​ (seizoen september 2019 t/m augustus 2020)​ zijn geselecteerd door de programmadirecteuren of zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland. Zij mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren, uitgezonderd mensen van hun eigen zender.

Vervolgens was het aan de bezoekers van RadioFreak.nl om te stemmen op hun favoriet. Door te stemmen maakten ze kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of het RadioFreak-pakket.