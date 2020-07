Vier landelijke radiostations hebben aan het begin van de coronacrisis overheidssteun ontvangen via de zogeheten NOW-regeling. Het gaat om SLAM!, 100% NL, Sublime FM en KINK. Dat betekent dat deze zenders minstens 20 procent van hun omzet misliepen als gevolg van de coronamaatregelen. De radio-industrie is flink geraakt door het wegvallen van advertentiekosten. Het geld dat ze hebben ontvangen, is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten.

Radiocorp, het bedrijf achter SLAM! en 100% NL, ontving 181.854 euro, Sublime World B.V. kreeg steun ten waarde van 95.916 euro en bij KINK FM B.V. ging het om een bedrag van 46.791 euro. DPG Media (Qmusic) en Talpa Network (Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio) hebben geen gebruik gemaakt van de NOW-regeling.

Wel wordt er bij Talpa Network flink georganiseerd, als gevolg van de coronacrisis. In de radiotak verdwijnen meer dan honderd banen. Ook diverse dj’s moeten het veld ruimen.

Regionale omroepen

Naast de landelijke radiostations hebben ook diverse commerciële regionale omroepen steun aangevraagd. Zo kreeg Radio NL een bijdrage van 145.920 euro en ontving Wild FM 14.946 euro. Commerciële Radio Brabant B.V., dat achter Radio 8FM zit en nu verantwoordelijk is voor Radio 10 Brabant, ontving 6.948 euro. Ook diverse facilitaire bedrijven die werken in de radio-industrie vroegen steun aan.

De NOW-regeling gold voor de start van de coronacrisis tot juni. De regeling is toen opgevolgd door de NOW 2.0 die tot 1 oktober loopt. De toekenningen van steun via die vervolgregeling zijn nog niet openbaar.