Het zijn bijzondere tijden, maar ook tijden die ‘heel mooie radio opleveren’. Dat stelt Giel Beelen in gesprek met Haarlem 105. “Je merkt echt dat mensen heel erg de behoefte hebben om ook even hun verhaal kwijt te zijn. Het levert gewoon heel mooie betrokken radio op. Waarbij luisteraars ook veel geven. Dat is mooi.”

De ochtendjock van Radio Veronica maakt zijn programma nog ‘gewoon’ vanuit de studio in Hilversum. “Dat prijst me gelukkig”, aldus Giel. “Er is uit voorzorg wel bij me thuis een microfoon neergezet. Mocht ik ziekig worden of mocht de regelgeving worden aangepast, dan kan ik vanuit huis radio maken. Maar vooralsnog rijd ik lekker naar Hilversum. Het is super fijn dat je gewoon nog je werk kan doen, in een ook heel bijzondere tijd.”

Thuiszitten

Na zijn show moet Giel wel meteen naar huis. Het is een van de aangescherpte regels binnen Talpa Network, waar Radio Veronica onder valt. De hele dag thuiszitten doet Giel echter niet. “Ik vind dat lariekoek. Op het moment dat je gewoon anderhalve meter afstand houdt, dan kan je best naar buiten gaan als het mooi weer is.”

Hij zegt zich te verbazen hoe leeg het soms is op straat. “Ik was vorig weekend op m’n fietsje naar de Kennemerduinen en er was werkelijk helemaal niemand. Op een gegeven moment werden we dan toch gestopt. Ik ga dan ook geen stampij stampen, maar dat was wel zo’n moment dat ik dacht: laten we even terug gaan naar de basis.”

