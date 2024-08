Marc Visch volgt 1 november Dink Binnendijk op als directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe. Hij komt over van de Nederlandse Visch komt over van Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), daar is hij momenteel directeur/bestuurder. “Wat ik overal terughoor is dat RTV Drenthe echt in de harten van de Drenten zit. Ik verheug me er enorm op om samen met alle medewerkers de omroep ook in de toekomst relevant te houden.”

De nieuwe directeur/hoofdredacteur werkte eerder bij Veronica, RTV Oost en Radio Noord-Holland. Daarnaast was hij omroepsecretaris bij journalistenvakbond NVJ. Sinds 2017 zat hij bij de NLPO.

De Raad van Toezicht van RTV Drenthe is blij met de aanstelling van Visch. “Marc heeft zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend in de media”, aldus voorzitter Gerard Dielessen. “Het medialandschap verandert razendsnel. We zijn er van overtuigd dat Marc met RTV Drenthe in staat is om ook in de toekomst relevant te blijven in de provincie Drenthe.”