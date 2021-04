(Dit is een advertorial van Twenty Four Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Nederlanders in het buitenland en buitenlanders die van Nederlandse nieuws op de hoogte willen blijven, hebben hier tegenwoordig voldoende mogelijkheden voor. Met enkel een simpel telefoon abonnement kan er online voldoende informatie worden opgezocht. In het verleden, toen internet nog niet bestond, ging dit minder gemakkelijk. De Wereldomroep via de radio was toen de belangrijkste bron.

Ontstaan

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de Nederlandse overheid tot de oprichting van Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd. Dit was één nationale omroep tijdens de fase van de opbouw van Nederland na de oorlog. In 1947 vond er een herstructurering plaats, waarbij de stichting opging in de Nederlandse Radio Unie, voor binnenlandse uitzendingen, en de Stichting Radio Nederland Wereldomroep voor buitenlandse uitzendingen.

Deze stichting werd al snel aangesproken met de verkorte naam ‘Wereldomroep’. De Wereldomroep had enkele doelstellingen, zoals het schetsen van een beeld van de Nederlandse samenleving in het buitenland. Tevens was het een belangrijke missie om informatie te bieden aan en contact te houden met Nederlanders in het buitenland. Kort na de oprichting groeide de omroep uit tot een grote omroep met enkele honderden medewerkers. Dit was ook de reden dat de Wereldomroep in 1961 in een groot omroepgebouw in Hilversum trok.

Uitzendingen

Naast de dagelijkse rechtstreekse opnames in het Nederlands, verzorgde de Wereldomroep ook rechtstreeks uitzendingen in het Afrikaans, Arabisch, Engels, Indonesisch en Spaans. Later werden hier de talen Frans en Portugees en Papiamento aan toegevoegd. Verder maakte de Wereldomroep diverse kant-en-klare programma’s in maar liefst 46 verschillende talen voor diverse radiostations in meer dan 100 landen.

Een van de bekendste programma’s van de Wereldomroep was Nieuwslijn. Dit dagelijkse nieuwsprogramma duurde een half uur en heeft sinds de oprichting in 1947 tot het einde in 2012 bestaan. Voor de Nederlandse militairen in Uruzgan werd Uruzgan FM gemaakt door de Wereldomroep. Bekend waren ook de oproepen van de ANWB Alarmcentrale om mensen die in het buitenland zaten in te lichten over familiale gebeurtenissen, zoals een ziekte of overlijden.

Het einde

In 2011 kondigde het kabinet een drastische bezuiniging aan voor de Wereldomroep. Dit ging zelfs nog verder toen in 2012 de wettelijke taak als omroeporganisatie in de Mediawet werd geschrapt. Op dat moment stopten de Nederlandse uitzendingen, werden meer dan 300 arbeidsplaatsen geschrapt en werd het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor het resterende deel van de organisatie.

In 2018 volgde de sloop van het zenderpark in Zeewolde. Hierbij werden de zeventien zendmasten die voor de uitzendingen gebruikt werden gesloopt en was er van de oude Wereldomroep niets meer over. In de plaats van de Wereldomroep is RNW Media opgericht. Dit is een organisatie die zich online richt op jongeren in landen waar de vrijheid van meningsuiting is beperkt en waar geen persvrijheid heerst.

Foto: Pixabay