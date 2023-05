De luisteraar van NPO Radio 1 is gemiddeld 63 jaar oud. De gemiddelde leeftijd ligt daarmee even hoog als in 2021, meldt de NOS in het jaarverslag over 2022.

Het weekbereik van Radio 1 nam vorig jaar wel verder toe. Met name in februari en maart bereikte de nieuwszender veel luisteraars, wat waarschijnlijk komt door de Russische inval in Oekraïne.

Radio 1 heeft al jaren een relatief oude luistergroep, al is de gemiddelde leeftijd wel iets gedaald: in 2020 was de luisteraar gemiddeld 64 jaar oud. Maar in 2016 was dat nog gemiddeld 61 jaar.

Foto: RadioFreak.nl