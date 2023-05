Qmusic is begonnen met het uitzenden van de Q-Top 500 van de 80’s. Tot en met vrijdag worden artiesten als Michael Jackson, Madonna en George Michael het meest gedraaid. De Top 500 heeft een nieuwe nummer 1, die vrijdag gedraaid wordt.

Michael Jackson komt het vaakst in de lijst voor, 15 keer (14 keer solo en 1 keer met The Jackson 5). Madonna heeft 12 nummers in de lijst staan, net als George Michaeleer (6 keer solo en 6 keer met Wham!). Phil Collins staat er 11 keer in (8 keer solo, 3 keer met Genesis) en Queen 9 keer (en Freddie Mercury nog één keer solo), net als André Hazes.

Qmusic begon in 2021 met de Q-top 500 van de 80’s uit, met elke editie een andere nummer één. In de eerste editie eindigde a-ha bovenaan de lijst met ‘Take On Me’. Vorig jaar stemden de Qmusic-luisteraars ‘Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar)’ naar de top van de lijst na het verdrietige nieuws over het overlijden van Doe Maar-zanger Henny Vrienten. Dit jaar is er een nieuwe nummer 1, maar die wordt vrijdag pas bekend.

De lijst is maandag tot en met donderdag van 06:00 tot 18:00 uur te horen en op vrijdag van 06:00 tot 14:00 uur, waarna de Top 40 begint.