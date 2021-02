NPO Radio 2-dj Frank van ’t Hof is vanmiddag positief getest op corona. De NPO Radio 2-dj hoestte en deed daarop een sneltest, waarna de bevestigde coronabesmetting volgde. Frank viel vanmiddag met Wouter van der Goes in voor Ruud de Wild, maar hij maakte zijn programma wel vanuit huis. “En hier blijf ik ook de komende dagen”, aldus Frank.

“Dit is het nieuws dat net bij mij binnenkwam en ik ook nog even moet verwerken”, zei Frank vanmiddag even na vieren. Op een foto op Instagram staan Frank en Wouter vandaag samen op de foto, maar de twee benadrukken dat ze voldoende afstand hebben gehouden. “We staan op behoorlijke afstand, we zijn niet bij elkaar in de buurt geweest.”

Frank deed vanmiddag een sneltest, maar zegt nog de officiƫle GGD-coronatest te laten uitvoeren. Eerder testten Ruud de Wild en Dennis Ruyer al positief op het virus.

De foto waar het om gaat:

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2