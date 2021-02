Rámon Verkoeijen zat middenin een burn-out toen hij hoorde dat zijn middagshow op NPO 3FM stopte. “Die timing was goed beroerd inderdaad. Een burn-out is een soort open wond. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Als je dan out of the blue zo’n telefoontje krijgt, voelt dat als een emmer zout die erin wordt omgekieperd”, zegt Rámon in Het Parool.

Radio-dj Wessel van Diepen uit in de krant kritiek op 3FM. Volgens Wessel kan 3FM leren van 538. Coen Swijnenberg kampte recent ook met een burn-out, maar er is geduldig gewacht tot hij zich weer beter voelde. Bij 3FM was dat niet het geval en werd Rámons programma in zijn ziekteperiode stopgezet.

“‘We willen een andere koers’, werd er gezegd”, vertelt Rámon. “Dat moest ik natuurlijk accepteren. Ik ben als een voetbalspeler die moet luisteren naar de coach. Prima, maar de boodschap kwam natuurlijk op een heel ongelukkig moment. Dat snappen ze bij de zender inmiddels ook wel.”

Andere rol

In de krant vertelt Rámon openhartig over zijn burn-out, maar ook over de periode dat 3FM nog hoge luistercijfers scoorde. “Ik hoop natuurlijk dat die cijfers weer stijgen, maar ik heb een andere rol gepakt. Het avondprogramma met Mark biedt meer vrijheid. We hoeven ons niet constant bezig te houden of de luisteraar niet alweer toe is aan een liedje.”

De 3FM-dj zegt niet zo gevoelig te zijn voor luistercijfers. “Ik doe vooral mijn best om een zo’n leuk mogelijk programma te maken. We zijn een zender die programma’s maakt die af en toe schuren en die Nederlandse artiesten blijft steunen. Die maatschappelijke taak is belangrijker dan een hoge positie in de luisterlijstjes”, aldus de radiomaker.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede