Dennis Ruyer is positief getest op het Coronavirus. Dat heeft de dj laten weten op zijn social media. Na het bekend worden van de uitslag is de Veronica-dj in isolatie gegaan met zijn gezin. Het hele gezin is besmet.

Volgens de dj is het geen pretje. “Dit level speel je niet zo makkelijk uit als Animal Crossing op je Switch. Zieke benauwdheid maakt dit echt veel venijniger dat je average Influenza.”

Tussenstand na vier dagen COVID. Dit level speel je niet zo makkelijk uit als Animal Crossing op je Switch. Zieke benauwdheid maakt dit echt veel venijniger dat je average Influenza 🦠😆 Verder altijd tof als je stemt op Dance Department voor de Gouden Radioring natuurlijk 💪🍀👻 — Dennis Ruyer (@dennisruyer) January 14, 2021

Tim Klijn nam afgelopen week de middagshow over op Radio Veronica.

Foto: Radio Veronica / William Rutten