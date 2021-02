Jaimy de Ruijter is vanaf dit weekend te horen in de vroege weekendochtendshow op Radio 538. De dj presenteert het tijdslot tussen 6:00 en 8:00 uur. Op die ‘talenturen’ maakt nog Danny Blom een programma. Jaimy is voor zeker twee maanden te horen in de vroege weekenduren.

“Jaimy de Ruijter is één van onze talenten”, laat een woordvoerder van Radio 538 weten. “Danny Blom blijft ook te horen op Radio 538: iedere maandag, dinsdag en woensdagochtend tussen 04.00 uur en 06.00 uur.

Foto: Radio 538