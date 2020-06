Frank van ’t Hof gaat stoppen met zijn weekendprogramma ‘Vroeg op Frank’. Dat maakte hij vanochtend bekend in zijn show op NPO Radio 2. De dj zegt meer tijd te willen besteden aan zijn privéleven. Frank blijft wel bij Radio 2, zo benadrukte hij.

“Ik heb een heel lief, klein zoontje gekregen, Moos”, vertelde Frank. “Dat is echt een prachtig joch en ik vind het hartstikke leuk om met hem te spelen en leuke dingen te doen. Ik wil heel graag, nu Moos nog zo klein is, lekker met hem in het weekend leuke dingen kunnen doen. Daarom heb ik tegen de bazen geroepen dat ik ermee wil kappen.”

“Dat vind ik heel erg jammer, want ik vind het weekend natuurlijk super leuk en het radiomaken is fantastisch”, zei Frank vanochtend:

Twee tijdsloten vrij

Zijn weekendprogramma stopt ‘ergens dit jaar’, aldus Frank. Per wanneer is dus nog niet bekend. Frank blijft wel ‘Het Plantenpaleis’, vrijdags tussen 20:00 en 22:00 uur op Radio 2, presenteren. “Ik blijf lekker bij deze zender en ik ga nog heel veel leuke dingen doen”, aldus Frank, die ook regelmatig met Wouter van der Goes invalt bij ‘Jan Willem Start Op’.

Met het stoppen van ‘Vroeg op Frank’ komen er straks twee tijdsloten vrij in het weekend van Radio 2. Daniël Dekker maakte afgelopen week bekend de overstap te maken naar Omroep MAX en NPO Radio 5, waardoor ook hij stopt met zijn weekendprogramma, tussen 16:00 en 18:00 uur. Ook zijn opvolger is nog niet bekend.

Frank was sinds eind 2018 te horen in de weekenduren van 6:00 tot 9:00 uur. Daarvoor presenteerde hij 3,5 jaar lang ‘Vroeg op Frank’ op werkdagen tussen 4:00 en 6:00 uur.

Foto: NPO Radio 2