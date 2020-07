De moeder van Frank Dane is afgelopen vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden. De ochtend-dj zou vanwege de zomervakantie sowieso al de komende weken niet te horen zijn, maar hij maakte vorige week al een paar dagen geen uitzending meer op 538. Wietze de Jager neemt de ochtendshow de komende weken over.

De moeder van Frank werd vijf jaar geleden ziek, zo vertelt zijn broer Robert Jensen in zijn eigen YouTube-serie. “Het is een verschrikkelijke ziekte. In vrij snel tempo verloor ze alles, lichamelijk gezien. Alles scheidt er mee uit. Het begint met je balans, dan kan je niet meer lopen, dan begin je te trillen, dan kan je moeilijker zien, dan kan je moeilijker eten. Het is een afgrijselijke ziekte, omdat mentaal wel alles blijft werken.”

Frank keert op 17 augustus weer terug op Radio 538. Dan is zijn vakantie ook afgelopen, meldt een woordvoerster van de zender.

Foto: Radio 538 | William Rutten