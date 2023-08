Financial News Radio wordt uiteindelijk toch geen nieuwszender, maar een nieuw radiostation met de naam Radio4All. De nieuwe zender krijgt vanaf vrijdag de beschikking over het FM-kavel dat nu nog in handen is van Sublime, maar start pas in november met uitzenden. De definitieve programmering start zelfs pas in januari. Giel Beelen wordt, zoals vanmiddag al duidelijk werd, de programmadirecteur van Radio4All. De studio komt in Amsterdam.

Tegenover de NOS gaat Giel dieper in op zijn plannen voor de zender. Het wordt geen nieuwszender zoals eerder aangekondigd, maar het moet een station worden zonder horizontale programmering waar podcastmakers en andere niet-traditionele radiomakers een programma krijgen.

“Het wordt een zender met allerlei verschillende programma’s, met allerlei soorten makers, muziek en onderwerpen. Dat is echt vernieuwend”, aldus Giel Beelen “Die makers zijn er al. Er zijn podcastmakers opgestaan en allemaal andere mensen die radio kunnen maken en misschien ook willen. Die krijgen als test een programma en zeggen tegen hun volgers: ‘Ik ben dan en dan op de radio’. Zo’n station wordt het.”

Horizontale programmering

Giel denkt dat een radiozender zonder een horizontale programmering in deze tijd weer kans van slagen heeft. “Ik begrijp niet waarom dit niet nu al gebeurt. We moeten terug naar de tijd waarop je allemaal verschillende programma’s op de radio hoorde.” Op social media reageren mensen veelvuldig met de opmerking dat de meeste lokale omroepen al volgens dit principe uitzenden.

De definitieve programmering van Radio4All is pas vanaf volgend jaar te horen. Giel zegt daarover: “In november beginnen we in eerste instantie als een soort radiolaboratorium, voor iedereen die radio kan en wil maken. Vanaf 1 januari gaat de nieuwe zender echt van start. We willen tot die tijd ook alles technisch goed uitzoeken.” Of Giel zelf onderdeel van de programmering wordt weet hij nog niet.

Radio4All is de enige echt nieuwe speler dat door de FM-frequentieveiling de Nederlandse radiomarkt betreedt. De eigenaar is internetondernemer Joost Zuurbier die verder geen radio-ervaring heeft. Er komt vanaf vrijdag nog een andere nieuwe zender bij, maar dat is op een frequentie die in handen is van DPG Media. Vrijwel zeker gaat dat mediabedrijf Joe verder uitbouwen op die frequentie.

Foto: Annemieke van der Togt, Radio4All