Stefan Stasse blijft de ‘zenderstem’ van NPO Radio 2. Hoewel hij sinds eind vorig jaar geen programma meer maakt op de publieke zender, blijft hij wel te horen in alle audiovormgeving van het station, zegt de NPO. Samen met Annemieke Schollaardt vormt hij de ‘stationvoice’ van Radio 2. Stefan doet dat al jaren en blijft dat ook in 2025 doen.

Hoe de verdere programmering van Radio 2 er vanaf januari uitziet, en of er dus veel verandert, is nog niet bekend. Naar verluidt wordt daar aankomende donderdag meer over bekend, als de NPO de plannen voor het komende jaar bekendmaakt.

Stefan Stasse stapte eind vorig jaar van Radio 2, waar hij het populaire programma ‘De Staat van Stasse’ presenteerde, over naar NPO Radio 5. Bij die zender is hij op vrijdag, zaterdag en zondag te horen.

