NPO 3FM doet zaterdagmiddag live verslag van het Unmute Us-protest van de evenementensector dat plaatsvindt in negen steden verspreid over het land. Dj’s van het radiostation zijn aanwezig bij de verschillende protestmarsen en er is enkel muziek van Nederlandse artiesten te horen. De speciale uitzending duurt van 14:00 tot 17:00 uur en wordt gepresenteerd door Olivier Bakker en Luc Sarneel.

Sharid Alles, zendermanager van NPO 3FM, zegt in een persbericht: “3FM is de ultieme festival- en concertzender met een oneindige liefde voor muziek. Onze community mist livemuziek gigantisch. Dat evenementen niet door mogen gaan zoals we gewend zijn, gaat ook ons aan het hart. We zitten met 3FM dicht op de popcultuur en zien de wanhoop bij alle harde werkers in de evenementensector. Daarnaast zien we dat veel jongeren momenteel psychische problemen ervaren, onder andere omdat ze zich niet kunnen ontladen bij een goed concert of een nacht kunnen losgaan in de club. We willen met z’n allen heel graag dat alles weer veilig open gaat: dat we weer kunnen dansen, lachen en genieten van livemuziek. En daarom vinden we het zo belangrijk om hier verslag van te doen.”

De verslaggevers die te horen zijn in de speciale uitzending zijn: Sander Hoogendoorn vanuit Utrecht, Frank van der Lende vanuit Amsterdam, Mark van der Molen vanuit Den Haag, Jorien Renkema vanuit Groningen, Vera Siemons vanuit Nijmegen, Andres Odijk vanuit Leiden en Obi Raaijmakers vanuit Tilburg.

Gisteren riep BLØF-zanger Paskal Jakobsen radiostations op om 24 uur lang geen muziek te draaien in het verlengde van de Unmute Us-protesten. 3FM kiest voor een andere aanpak en draait juist muziek van de artiesten die door de coronamaatregelen worden geraakt en niet kunnen optreden. Het is de tweede keer dat de evenementensector in actie komt, omdat ze willen dat de coronaregels voor onder meer festivals worden versoepeld. Ook de nachtclubs, deze zomer een belangrijke bron van de piek in besmettingen, haken aan omdat ze weer open willen.

Foto: Bullet-Ray van Olphen / NPO 3FM