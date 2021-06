De radio- en tv-gidsen van omroepen als VARA, NCRV, KRO en VPRO hebben de afgelopen jaren honderdduizenden lezers zien vertrekken. In vier jaar tijd verloren acht omroepbladen in totaal 415.405 lezers. De daling was het sterkst bij de Avrobode: daar halveerde het aantal abonnees. Het MAX Magazine van Omroep MAX is het enige blad dat er de afgelopen jaren juist lezers bij heeft gekregen.

Omroepen als KRO, NCRV, AVRO en TROS moesten enkele jaren geleden fuseren. De afzonderlijke rtv-gidsen zijn na de fusie in stand gebleven, maar de magazines weten steeds minder lezers te boeien. Hordes mensen zegden de afgelopen jaren hun abonnement op de rtv-gids op, blijkt uit cijfers van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), waarover de Bladendokter bericht.

Oplages rtv-gidsen (2016-2021)

Titel Oplage 2016 Oplage 2020 Daling Avrobode 169.686 86.139 -49% KRO Magazine 89.927 58.255 -35% MAX Magazine 93.975 186.594 +99% Mikro gids 250.538 174.043 -31% NCRV-gids 162.123 111.115 -31% Troskompas 236.578 158.900 -33% VARAGids 180.014 135.107 -25% VPRO Gids 166.877 138.384 -17% EO Visie 95.116 73.511 -23%

Bron: Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) / Bladendokter

Relatief oud publiek

Het publiek van de rtv-gidsen is relatief oud; bij de meeste gidsen schommelt de gemiddelde leeftijd tussen de 70 en 85 jaar. “Een van de belangrijkste uitstroomredenen zijn socio-demografische factoren. Daar bedoel ik mee dat abonnees sterven”, zegt Gabrielle de Jong van Bindinc., uitgever van de meeste omroepbladen, tegen de Bladendokter. “We zien ook dat de gemiddelde NCRV-gids lezer 79 jaar is, dus dan kan je incalculeren dat je deze kwijtraakt over een aantal jaar.”

Tegen alle trends van de andere rtv-bladen in, zag Omroep MAX met haar MAX Magazine het aantal lezers de afgelopen jaren juist verdubbelen. Dat is volgens hoofdredacteur Peter Constant te danken aan ‘de sterke binding die de omroep heeft met haar lezers’. “De MAX programmering op radio en televisie spreekt enorm aan, er is een sterke online omgeving met alles er op en er aan.”