De luistercijfers van NPO 3FM zijn ‘gewoon verschrikkelijk’, zegt Eva Koreman. Maar ze is hoopvol. “De muziek is echt beter dan die in jaren is geweest. We staan nu heel erg achter wat we doen, dat was drie jaar geleden wel anders”, zegt ze ‘Van Je Af Is Harder’, de podcast van NPO Radio 2-producer Joost Strootman.

3FM heeft het al langere tijd moeilijk in de luistercijfers, met een marktaandeel dat de laatste tijd schommelt tussen de 2 en 2,5 procent. “Ik zou liever een keurig mediagetraind antwoord geven, maar de luistercijfers zijn gewoon verschrikkelijk”, zegt Eva. “Maar ik moet wel zeggen: ik ben echt heel hoopvol. We hebben een team dat er vol voor wil gaan, alleen er zijn best wel weinig mensen die horen dat het aan de gang is.”

Eva maakte vijf jaar geleden de overstap van Qmusic naar 3FM. “Ik heb echt m’n hart verpand aan 3FM, dus ik wil echt heel graag dat dit goedkomt”, zegt ze over de luistercijfers. “Mensen moeten gewoon weer weten dat we heel mooie radio aan het maken zijn, waar je fantastische muziek kan ontdekken.”

Geen langetermijnplan

Toen Eva medio 2015 bij 3FM kwam, had de zender nog een marktaandeel van 7 procent. “Er zijn best veel dingen misgegaan”, zegt Eva over het gekelderde marktaandeel. “Er was geen langetermijnplan. Het ging allemaal goed, totdat Gerard Ekdom en Coen en Sander vertrokken, en de ochtendshow ging zwabberen. Er was gewoon geen solide plan B. Vervolgens zie je het instorten, met paniekvoetbal tot gevolg.”

Een van de grootste fouten noemt Eva het sleutelen aan het muziekformat, richting meer hits en urban. “Ik vond dat toen echt niks. Heel veel collega’s van me voelden zich daar ook niet mee thuis. En daar begint het allemaal mee, met de muziekliefde.”

Interim-zendermanagers

Ook de hele rits interim-zendermanager die 3FM heeft gehad, heeft het station geen goeds gedaan, stelt Eva. “Er was geen kapitein, eigenlijk alleen maar interims. Dat helpt ook niet. Mensen werden ongelukkiger, dat hoorde je ook meteen aan de zender af. De sfeer in het team was niet goed. En dat alles bij elkaar werden er gewoon veel slechte beslissingen genomen.”

De verjonging van NPO Radio 2, ingezet in 2014 en 2015, heeft volgens Eva ook een deel van 3FM gekannibaliseerd. “Er is heel veel aandacht geweest voor Radio 2. Dat heeft absoluut z’n vruchten afgeworpen. Maar dat heeft ook wel een deel van 3FM opgegeten. Op het moment dat je gaat verjongen als Radio 2, dan vreet je een heleboel af aan de bovenkant van de doelgroep waar 3FM voor bedoeld is.”

