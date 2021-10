Eva Koreman is afgelopen donderdag bevallen van haar eerste kindje. Dat meldt de NPO 3FM-dj vandaag in een bericht op Instagram. “Maia geboren. Ze is geweldig en kerngezond, en Darko en ik weten niet wat we met onszelf aanmoeten. We zijn zo overweldigd door liefde”, aldus de radio-dj.

Eva kondigde in april aan dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. “Haar volledige naam is Maia Anna Mica Tadić, ze heeft hele grote voeten en heel veel haar.”

Vanwege haar kersverse moederschap is Eva de rest van het jaar nog afwezig op 3FM. Ze wordt vervangen door Bas Louissen.

Foto: Michel Schnater | BNN