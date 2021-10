Jan Slagter vindt dat de uitspraken die hij onlangs deed op NPO Radio 1 uit zijn verband zijn getrokken. In het programma ‘Spraakmakers’ zei Jan dat hij het coronabewijs voor medewerkers bij Omroep MAX wil gaan verplichten. Maar, benadrukt de Omroep Max-directeur: “Dat ik medewerkers zou verplichten zich te laten vaccineren is echt onzin.”

Jan zegt het ‘prima te vinden’ als mensen zich niet willen laten vaccineren, zo schrijft hij in een column in Max Magazine. “Maar ik ben wel verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor de MAX-collega’s die hier acht uur per dag moeten werken én voor de gasten van onze talkshows. Als je naar een theater of restaurant gaat of als je gaat vliegen, moet je je QR-code laten zien. Bij MAX vragen we de medewerkers of ze zo’n code hebben en als ze ja zeggen, geloven we dat. We zijn geen QR-politie.”

Van vaccinatiedwang is volgens Jan allesbehalve sprake. “Al ben ik er persoonlijk van overtuigd dat met vaccinatie de kans kleiner is dat je corona krijgt, anderen besmet en ernstig ziek wordt. Ik wil hierover met iedereen in discussie gaan, maar niet met mensen die mij op Twitter de dood toewensen.”

Foto: Roland J. Reinders | Omroep Max