Eva Koreman sluit niet uit dat het zover kan komen dat NPO 3FM wordt opgedoekt. “Je weet het niet. Als 3FM de weg omhoog niet weet te vinden, dan is het op het gegeven moment wel klaar”, zegt ze in het AT5-programma De Zwoele Stad. “Tenzij je zegt: dit is het marktaandeel, dit omarmen we. Dat je met twee procent marktaandeel super alternatieve radio gaat maken, zoals BBC Radio 1 of Studio Brussel.”

3FM kampt al jaren met lage luistercijfers. Het ter ziele gaan van de jongerenzender zou volgens Eva wel grote gevolgen hebben. “Ik geloof nog steeds heel erg in 3FM. In welke rol het vervult in het radiolandschap, ook voor muzikanten. In het hele livecircuit wordt wel echt een gat geslagen als 3FM niet meer zou bestaan.”

In de nieuwe programmering van 3FM, die na de zomer ingaat, is Eva niet te vinden. “Ik ben nu in gesprek met 3FM over wat ik ga doen”, zegt Eva daarover. “Ik ben heel goed met mijn omroep, de VPRO. Met mij persoonlijk komt het helemaal goed. Ik moet alleen kijken of een deel van die plannen die we hebben, zich ook gaan afspelen op 3FM.”

Onzekere tijd

De afgelopen periode bij 3FM was zwaar, zegt Eva. “Er is een reorganisatie gaande, dat is nooit leuk. Collega’s die van slag zijn. Het is een onzekere tijd geweest, het afgelopen half jaar. We zaten ook in een creatief vacuüm, wat ik heel moeilijk vond. Je gaat geen nieuwe dingen bedenken als een programma moet stoppen.”

Dat 3FM na dit jaar wil stoppen met ‘3voor12 Radio’ steekt Eva, die het programma zelf een aantal jaar presenteerde. “Dat vind ik wel heel erg”, zegt ze in het AT5-programma.

