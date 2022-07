Bas Menting neemt vanaf komende maandag de ochtendshow van Radio 538 over van Wietze de Jager en Klaas van de Eerden. Hij vervangt de ochtendshow een maand lang samen met Dylan Boet.

Normaal gesproken valt Lindo Duvall in voor Wietze, maar voor de zomervakantie heeft 538 gekozen voor Bas Menting als vervanger. Aan het begin van de zomer presenteerde de dj ook al een week de middagshow, omdat Mark Labrand vakantie had.

Bas Menting is sinds 2016 te horen op Radio 538. Hij begon in de nacht en was te horen in de late avond en op diverse tijdsloten in het weekend. Op dit moment is hij in het weekend van 6:00 tot 10:00 uur te horen.

Dylan Boet werkt sinds 2019 als producer bij Radio 538. Sinds dit voorjaar is hij te horen als dj in de nacht en valt hij in als sidekick.

Foto: Radio 538