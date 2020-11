Erik Dijkstra gaat vanaf januari een eigen programma presenteren op NPO Radio 1. Hij maakt het wekelijkse programma namens BNNVARA. Erik stopte vorige week met zijn rol als presentator van de tv-talkshow Op1.

Op welk tijdslot op Radio 1 Erik vanaf het nieuwe jaar te horen is, is nog niet bekend. BNNVARA zegt in een reactie: “Het is nu nog te vroeg om al met meer info naar buiten te gaan. Over een paar weken volgt meer informatie.”

Wel is al duidelijk dat op de zondagavond van Radio 1 het programma ‘Radio Doc’ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een sportprogramma, maar het is dus nog niet bekend of Erik daarvan de presentator is.

Erik blijft overigens wel op televisie te zien; zo gaat hij door met zijn rol als presentator van Per Seconde Wijzer.

