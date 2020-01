Pionieren is nog steeds onderdeel van het werk en bestaan van Erik de Zwart, zo stelt hij. De radiomaker, die onder meer Radio 538 mede-oprichtte, zegt zich nu te willen storten op podcast. “Ik zie podcast als een uitdaging. Ik ben aan het kijken of daar wat meer mee kan gebeuren, ook zakelijk. In podcast kun je best wel wat creativiteit kwijt”, vertelt De Zwart in de podcast TMF Talk.

Erik stelt dat je met podcasts ook een jongere doelgroep aanboort. Hij haalt een voorbeeld aan. “Van de zomer zat m’n dochter naar iets te luisteren. ‘Hee pap, ze hebben het over jou’, zei ze. ‘Wat ben je aan het luisteren dan?’, vroeg ik. ‘De Podcast Man Man Man van Domien Verschuuren en zijn vrienden. Ze hebben het over jou, want jij hebt een keer wat tegen Domien gezegd toen hij dronken was. En daar hebben het nu nog over.'”

De radiomaker vervolgt: “Ik dacht bij mezelf: podcast, een meisje van 20, hoezo? Waar hebben we het over? Dat vond ik toch wel apart. En dan zie je ineens een enorme explosie aan podcasts. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik ben altijd een tegenstander geweest van het oude omroepenstelsel zoals ze dat hadden. Dat was gesloten, dat waren grijze mannen die bepaalden wat jij moest luisteren. De keuze aan de luisteraar is nog altijd het belangrijkste dat er is.”

Foto: Jos Klijn