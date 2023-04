Erik de Zwart is door zendermanager Rob Stenders benaderd om weer radio te gaan maken op Radio Veronica, maar hij heeft daarvoor bedankt. Erik werd naar eigen zeggen ook benaderd door Qmusic, vertelt hij in de podcast ‘In Vorm’.

“Daniël Dekker vroeg of ik wat bij Omroep Max wilde gaan doen op vrijdag”, zegt Erik in de podcast. “Vervolgens vroeg Qmusic of ik wat voor JOE wilde gaan doen en Rob Stenders wilde dat ik weer bij Radio Veronica kwam. Maar zolang John de Mol daar zit, doen we dat maar even niet meer.”

Radio 5

Erik koos uiteindelijk voor NPO Radio 5, waar hij sinds begin dit jaar op vrijdagmiddag een programma maakt. “Maar ik had op m’n 65ste verjaardag dus ineens keuze uit drie zenders”, zegt hij.

Bij Radio 5, waar hij Angela Groothuizen opvolgde, heeft de jock het naar zijn zin. “Ik doe het zoveel mogelijk live. Soms komt het qua agenda niet helemaal uit.”

Felix Meurders

Dat Erik nu een programma na Felix Meinders maakt op dezelfde zender, vond hij in het begin ‘heel raar’. “Met iemand als Felix Meurders praatte je in de jaren tachtig niet. Hij zat bij de VARA, hij zat bij de vijand. We kenden elkaar wel, maar het was altijd een gespannen sfeertje met elkaar. Nu doen we zelfs aardig tegen elkaar.”

Foto: Qmusic