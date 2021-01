NH Nieuws wil niet langer live verslag doen van de rellen rondom de avondklok. Dat vertelt Ib Haarsma, hoofdredacteur van de regionale zender, op BNR. Ib wil ‘de gastjes die willen knokken’ geen podium geven. De hoofdredacteur vraagt zich af in hoeverre de media een katalysator zijn van de rellen.

“We moeten de focus hebben op mensen die demonstreren tegen maatregelen van de overheid”, zegt Ib. “Daar moeten we aandacht voor hebben, dat is onze taak. Maar is het onze taak om gastjes die willen knokken een podium geven? Of om een winkelier live te laten zien hoe zijn winkel in vlammen opgaat?”.

De hoofdredacteur vergelijkt het live verslag doen van de rellen met verslaggeving rondom gezinsmoorden of zelfmoorden. “Daarin zijn we ook terughoudend, vanwege de aanzuigende of copycast-achtige werking. Dus waarom niet bij dit thema?”.