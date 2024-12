Rondom het Glazen Huis in Zwolle is gisteravond extreme drukte ontstaan, waardoor een optreden van Roxy Dekker vroegtijdig is afgebroken. Eerder op de avond riep Wijnand Speelman in de uitzending op NPO 3FM al op om niet meer naar het Rodetorenplein in Zwolle te komen, vanwege de drukte.

Het afsluiten van de toegang tot het plein bleek niet genoeg om de veiligheid te kunnen garanderen, onder meer omdat er mensen over de hekken klommen. Daarom werd besloten om het optreden van Roxy Dekker, waar veel publiek voor naar het plein was gekomen, te staken.

Tegenover NU.nl zegt een woordvoerder van de NPO over de situatie: “De grote populariteit zorgde ervoor dat het op sommige plekken te druk werd. In dit soort situaties hebben we nauw contact met de veiligheidseenheden en de gemeente Zwolle, waarna besloten werd om de show van Roxy Dekker in te korten. Op die manier konden we mensen veilig van het plein begeleiden en de situatie beheersbaar houden. We waarderen het enthousiasme van het publiek en blijven de situatie ook komende dagen nauwlettend in de gaten houden om iedereen een veilige en plezierige ervaring te bieden.”

Op het Rodetorenplein is plek voor zo’n 4000 man publiek. Gisteren overdag werd dat aantal niet gehaald, maar ’s avonds dus wel, omdat er dan optredens zijn op het podium naast het huis. Vandaag is het overdag weer een stuk rustiger dan gisteravond en kan ieder die wil het plein rondom het Glazen Huis bezoeken. Vanavond treden onder meer Franz Ferdinand, Lucas & Steve en meerdere hiphop-artiesten op. Waarschijnlijk zal daar weer veel publiek op afkomen.

Foto: NPO 3FM