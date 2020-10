‘Eerst dit’ van de EO is de populairste podcast van de NPO met een maandbereik van ruim 210.000 luisteraars, blijkt uit cijfers van de NPO, die het AD publiceert. ‘Met Het Oog Op Morgen’ en ‘De Wie Is De Mol podcast’ volgen met een maandbereik van ruim 189.000 luisteraars. De podcasts van NPO Radio 1 zijn het vaakst vertegenwoordigd in de Top 25. NPO 3FM, Radio 4 en Radio 5 komen er niet in voor.

‘Eerst dit’ is een bijbelpodcast die gekoppeld is aan NPO Radio 2. Waar de meeste podcasts maandelijks of wekelijks uitkomen, komt ‘Eerst dit’ dagelijks uit. Elke werkdag staat er een nieuw fragment klaar met een Bijbeltekst en een overdenking door een van de vijf sprekers.

NPO Luister

De NPO heeft z’n eigen podcast-app ‘NPO Luister’ online gelanceerd. Het audioplatform moet zorgen voor een betere vindbaarheid van al het audio-aanbod van de publieke omroep. In totaal staan er zo’n 400 titels in de nieuwe app, waarvan 300 echte podcasts zijn. De overige 100 zijn integrale uitgezonden radio-uitzendingen.

Eind deze maand houdt de NPO de Week van de Podcast. In die week komen er volgens de NPO nieuwe podcasts bij.

